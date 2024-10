Tarantinitime.it - Pretende soldi dalla madre e la maltratta, arrestato 31enne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoLo scorso 4 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Laterza hanno, in flagranza di reato, undi Ginosa, presunto responsabile di “tentata estorsione” e “menti in famiglia”, nei confronti della. I Carabinieri sono stati allertati, con una chiamata alla Centrale Operativa della Compagnia di Castellaneta, per il tramite del nuovo Numero di Emergenza Europeo 112,dell’, la quale temendo per la sua incolumità , aveva richiesto l’intervento di una pattuglia. Il, verosimilmente in cerca di denaro per l’acquisto di droghe, avrebbe danneggiato il frigo presente all’interno della cucina dell’abitazione della donna, minacciando anche di morte la vittima, allo scopo di farsi consegnare 20 euro.