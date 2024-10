Porto crocieristico di Fiumicino Marotta | Progetto sbagliato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – “Voglio esprimere il mio sostegno al centrosinistra diper dire stop all’ipotesi di navi da crociera a, undi sviluppo in un territorio per di più già gravato dalla presenza dell’aerointernazionale”. Così in una nota il Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione vigilanza sul pluralismo dell’informazione, Claudio. “Il turismo– è responsabile di un devastante impatto ambientale e della desertificazione del tessuto socioeconomico del territorio.