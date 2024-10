Per Alberto Scagni confermata la condanna in Cassazione, accolto dalla Cedu il ricorso della famiglia sugli allarmi ignorati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uccise la sorella a coltellata in strada dopo aver annunciato l’agguato al padre in una telefonata, Alberto Scagni è stato condannato a 24 anni e sei mesi. I giudici della Corte di Cassazione, confermando le condanne di primo e secondo grado, non hanno riconosciuto la tesi dei suoi difensori Mirko Bettolli e Alberto Caselli Lapeschi, secondo i quali Scagni non avrebbe agito con premeditazione la sera del primo maggio 2022, quando uccise la sorella Alice sotto casa con oltre venti fendenti. La Suprema Corte ha rigettato quindi il ricorso dei suoi legali. Scagni era stato condannato in primo e secondo grado a 24 anni e 6 mesi. Ilfattoquotidiano.it - Per Alberto Scagni confermata la condanna in Cassazione, accolto dalla Cedu il ricorso della famiglia sugli allarmi ignorati Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uccise la sorella a coltellata in strada dopo aver annunciato l’agguato al padre in una telefonata,è statoto a 24 anni e sei mesi. I giudiciCorte di, confermando le condanne di primo e secondo grado, non hanno riconosciuto la tesi dei suoi difensori Mirko Bettolli eCaselli Lapeschi, secondo i qualinon avrebbe agito con premeditazione la sera del primo maggio 2022, quando uccise la sorella Alice sotto casa con oltre venti fendenti. La Suprema Corte ha rigettato quindi ildei suoi legali.era statoto in primo e secondo grado a 24 anni e 6 mesi.

