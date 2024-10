Pavia, arrestato l’esperto delle “truffe dell’amore”. Era evaso dal carcere un anno fa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uomo, 60 anni, viveva nel Pavese dopo la fuga dal penitenziario di Firenze nel 2023. La questura: “Sulle app di incontri verificate l’attendibilità di chi incontrate” Repubblica.it - Pavia, arrestato l’esperto delle “truffe dell’amore”. Era evaso dal carcere un anno fa Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’uomo, 60 anni, viveva nel Pavese dopo la fuga dal penitenziario di Firenze nel 2023. La questura: “Sulle app di incontri verificate l’attendibilità di chi incontrate”

