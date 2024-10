Obbligo d’istruzione, dall’ammonizione al carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. I dirigenti scolastici segnalano ai sindaci (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il decreto Caivano, poi legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto importanti novità sull'assolvimento dell'Obbligo d'istruzione, prevedendo fino al carcere per i genitori inadempienti. L'USR Lazio pubblica un utile riepilogo della normativa e le indicazioni per i dirigenti scolastici che sono tenuti a segnalare ai sindaci i casi di inadempienza. L'articolo Obbligo d’istruzione, dall’ammonizione al carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. I dirigenti scolastici segnalano ai sindaci . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il decreto Caivano, poi legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto importanti novità sull'assolvimento dell'd'istruzione, prevedendo fino alper iinadempienti. L'USR Lazio pubblica un utile riepilogo della normativa e le indicazioni per iche sono tenuti a segnalare aii casi di inadempienza. L'articoloalper iche non. Iai

