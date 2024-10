Liberoquotidiano.it - "No Meloni day", smascherati dall'ultima pagliacciata: chi va in piazza contro il premier

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Urlano che la situazione della scuola «è critica», e hanno ragione da vendere, ma non parlano di loro. Signori e signore (senza schwa né asterischi), riecco gli studenti anti-. Venerdì, anziché andare in classe, sbraiteranno per strada i soliti sloganil governo. L'armamentario è quello: “fascisti”, “negazionisti”, “complici del genocidio” e altre gretinate che anticiperanno di un giorno il fine settimana. Studenti, centri sociali e chi più ne ha meno ne metta saranno supportati dai “Fridays for Future”, gli adepti della giovane Thunberg la quale adesso s'è convertita alla causa palestinese perché tira di più, domani chissà. Intanto dopodomani l'appuntamento sarà a Roma inle Ugo La Malfa, come detto in orario scolastico, alle 9.30.