Milano-Cortina 2026 il villaggio olimpico incassa i complimenti del Cio

Milano, 9 ottobre 2024 – Proseguono i lavori in vista di Milano-Cortina 2026. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo nelle location, a partire dal villaggio olimpico in Porta Romana, dove la struttura sta prendendo forma. Milano 01082024 Cantiere Olimpiadi Invernali villaggio olimpico Porta Romana future residenze studenti foto Salmoirago Il punto "Siamo andati al villaggio olimpico e abbiamo visto quanto siano cresciuti e migliorati i lavori – ha spiegato Kristin Kloster, presidente Coordination Commission per Milano-Cortina 2026 e membro del Cio, durante il punto stampa a margine della visita dei siti Olimpici e Paralimpici milanesi. "Ero venuta con la delegazione del 2019 e come membro della commissione di valutazione, non c'era nulla, solo due edifici vecchi.

