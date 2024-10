Game-experience.it - Metaphor: ReFantazio, ATLUS ha pubblicato l’evocativo trailer di lancio con una cover dei Radiohead

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)haildidi, presentando in questo modo il nuovo gioco di ruolo dei creatori di Persona. Aggiungiamo che il video è sublimato dalla presenza delladi Burn the Witch dei. Questoè contraddistinto da una durata di circa due minuti, proponendo tutta una serie di sequenze di gameplay e di intermezzo, con l’obiettivo di consentire ai fan di farsi un’idea di quelle che sono le caratteristiche principali del JRPG. Come sappiamo già da svariati mesi a questa parte (ed abbiamo ribadito nella nostra recensione),è un titolo ambientato in un regno fantasy alle prese con una vera e propria ricerca di un nuovo Re, con gli eletti chiamati a prendere parte ad una sorta di corse a tappe per raggiungere l’ambito trono grazie alla popolarità raggiunta.