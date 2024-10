Meloni e l’uva della Corte Costituzionale, che ovviamente era acerba (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quella di ieri, nel voto sulla Corte Costituzionale, è stata la prima autentica vittoria del centrosinistra, nonché la sua prima manifestazione di esistenza in vita. Coincidenza forse non casuale. Di sicuro è stata una vittoria che lascerà un segno sul governo e di cui va dato pieno merito a Elly Schlein. La scelta di non partecipare al voto non era scontata, per qualche momento il Pd ha rischiato di rimanere isolato e spernacchiato da tutti (cioè esattamente quello che era appena accaduto sul cda Rai) ma alla fine invece è riuscito a spingere le altre forze di opposizione sulla stessa linea, compreso quel Movimento 5 stelle che guarda caso ha aspettato fino all’ultimo prima di accodarsi. Linkiesta.it - Meloni e l’uva della Corte Costituzionale, che ovviamente era acerba Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Quella di ieri, nel voto sulla, è stata la prima autentica vittoria del centrosinistra, nonché la sua prima manifestazione di esistenza in vita. Coincidenza forse non casuale. Di sicuro è stata una vittoria che lascerà un segno sul governo e di cui va dato pieno merito a Elly Schlein. La scelta di non partecipare al voto non era scontata, per qualche momento il Pd ha rischiato di rimanere isolato e spernacchiato da tutti (cioè esattamente quello che era appena accaduto sul cda Rai) ma alla fine invece è riuscito a spingere le altre forze di opposizione sulla stessa linea, compreso quel Movimento 5 stelle che guarda caso ha aspettato fino all’ultimo prima di accodarsi.

