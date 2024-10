Tvzap.it - Maltempo, persone isolate per una frana: la situazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)per una: la – Forte ondata disull'Italia tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre 2024. Laora è in netto miglioramento, almeno fino a giovedì 10 ottobre, quando è previsto l'arrivo di un uragano. Intanto unaha isolato alcune abitazioni nella frazione Berte' in via Macciò a Masone, alle porte di Genova, in Liguria. per una: laTanti i disagi e i danni in Italia per il. Trentasono rimasteper unaa Masone in Liguria. Paura per il fiume Bacchiglione nel Vicentino. Duesono state salvate dai vigili fuoco dalla piena del torrente nel Senese.