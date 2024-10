Mady Gio, la star di OnlyFans accusata di evasione fiscale per un milione e mezzo di euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’influencer e star di OnlyFans Mady Gio è finita nel mirino del fisco per una presunta evasione fiscale. Madalina Ioana Mady Gio, la star di OnlyFans accusata di evasione fiscale per un milione e mezzo di euro su Perizona.it Perizona.it - Mady Gio, la star di OnlyFans accusata di evasione fiscale per un milione e mezzo di euro Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’influencer ediGio è finita nel mirino del fisco per una presunta. Madalina IoanaGio, ladidiper undisu Perizona.it

La star di OnlyFans Mady Gio accusata di evasione - le indagini dopo le interviste : “Guadagno 170mila euro al mese” - "Ma pago le tasse"Continua a leggere . Le indagini della Guardia di Finanza sono scattate dopo le interviste e le foto esibite sui social da Mady Gio, la star di Onlyfans ora accusata di aver evaso oltre 1,5 milioni di euro. "Come cameriera guadagnavo mille euro al mese, oggi anche 170mila", raccontava pubblicamente. (Fanpage.it)

La star di Onlyfans Mady Gio respinge le accuse di evasione fiscale : “Su di me ricostruzioni fantasiose - ho sempre pagato le tasse” - E' nota per le interviste rilasciate a tv, giornali e radio, è stata ospite de La Zanzara e compare come guest star in un video di Fabri Fibra. "Leggo articoli di giornali che riferiscono di un'accusa di evasione fiscale a mio carico – ha scritto tra le stories mentre si trova in questi giorni a Cancun, in Messico –. (Ilgiorno.it)

Mady Gio - la star di Onlyfans nei guai : "Ha evaso un milione e mezzo". Ecco chi è - Madalina Ioana Filip , conosciuta con il nome d'arte Mady Gio , è una star di OnlyFans di origine romena, 29 anni, cresciuta nel Varesotto. Da tre anni risiede a Lugano , ma la sua residenza fiscale è a Cassano Magnago (Varese). . . È attualmente sotto indagine da parte della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese per una presunta evasione fiscale di circa un milione e mezzo di euro. (Gazzettadelsud.it)