Jannik Sinner: “Potevo perdere in due set. Medvedev cambierà qualcosa, io farò lo stesso” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton con grandissima disinvoltura, imponendosi in maniera autoritaria in due set e staccando così il biglietto per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo ha dettato legge sul cemento della località cinese, surclassando l’americano che esattamente un anno fa lo sconfisse a queste latitudini e meritandosi così la sfida contro il russo Daniil Medvedev: sarà l’ennesimo atto di questa rivalità, parecchio inflazionata nelle ultime settimane. Jannik Sinner ha analizzato la prestazione odierna durante la conferenza stampa: “Penso che anche oggi sia stata una partita molto dura. Ha avuto occasioni sia nel primo che nel secondo set. Se io non avessi giocato bene questi punti avrebbe vinto in due set, perché stava servendo molto, molto bene. Oasport.it - Jannik Sinner: “Potevo perdere in due set. Medvedev cambierà qualcosa, io farò lo stesso” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton con grandissima disinvoltura, imponendosi in maniera autoritaria in due set e staccando così il biglietto per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il numero 1 del mondo ha dettato legge sul cemento della località cinese, surclassando l’americano che esattamente un anno fa lo sconfisse a queste latitudini e meritandosi così la sfida contro il russo Daniil: sarà l’ennesimo atto di questa rivalità, parecchio inflazionata nelle ultime settimane.ha analizzato la prestazione odierna durante la conferenza stampa: “Penso che anche oggi sia stata una partita molto dura. Ha avuto occasioni sia nel primo che nel secondo set. Se io non avessi giocato bene questi punti avrebbe vinto in due set, perché stava servendo molto, molto bene.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Questa storia è una grande tro***"" : gode Jannik Sinner - chi (a sorpresa) disintegra la Wada | Guarda - Tra questi c'è anche Bruno Tabacci. E in tanti si sono mobilitare per gridare allo scandalo e difendere a spada tratta l'altoatesino. Cos'altro deve fare?". "La vicenda doping che riguarda Sinner - ha detto nel corso della trasmissione in onda su Rai Radio1 - è una grande tro***. Nonostante si fosse sempre dichiarato innocente, la Wada ha comunque deciso di fare ricorso al Tas di Losanna per ... (Liberoquotidiano.it)

Cos'ha indicato allo staff subito dopo la vittoria : il gesto di Jannik Sinner lascia senza parole | Video - Quando uno è un campione lo si capisce dai piccoli gesti, da come tratta gli avversari e, soprattutto, il suo team. Si tratta di Daniil Medvedev, già affrontato più volte nel corso di questa stagione. Ci conosciamo benissimo, sappiamo più o meno cosa aspettarci l'uno dall'altro. Ma anche perché è un ragazzo d'oro, capace di trionfare anche nei comportamenti. (Liberoquotidiano.it)

Jannik Sinner batte Shelton al torneo di Shanghai - Già in passato, Sinner aveva dimostrato di essere un giocatore dal grande potenziale, ma è in questa stagione che sembra aver trovato una continuità di risultati che gli consente di ambire a traguardi sempre più ambiziosi. Jannik Sinner ha aggiunto un’altra importante vittoria al suo già impressionante curriculum, sconfiggendo l’americano Ben Shelton in una partita emozionante al torneo di ... (Velvetmag.it)