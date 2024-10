Il calciatore della nazionale greca George Baldock trovato morto nella piscina di casa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tragica scomparsa di George Baldock, difensore del Panathinaikos e della nazionale greca, ha scosso il mondo del calcio. Il calciatore 31enne è stato trovato privo di vita nella piscina della sua abitazione a Glyfada, un quartiere residenziale nella periferia sud di Atene. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa ufficiale ANA, che tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della sua morte. Baldock, nato a Buckingham in Inghilterra, possedeva la doppia cittadinanza greca e britannica, grazie alle origini greche di uno dei suoi nonni. La sua carriera calcistica lo aveva portato ad emergere nel campionato inglese con lo Sheffield United, prima di trasferirsi al Panathinaikos nel maggio scorso, quando aveva firmato un contratto triennale con la squadra ateniese. Thesocialpost.it - Il calciatore della nazionale greca George Baldock trovato morto nella piscina di casa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La tragica scomparsa di, difensore del Panathinaikos e, ha scosso il mondo del calcio. Il31enne è statoprivo di vitasua abitazione a Glyfada, un quartiere residenzialeperiferia sud di Atene. La notizia è stata confermata dall’agenzia di stampa ufficiale ANA, che tuttavia non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanzesua morte., nato a Buckingham in Inghilterra, possedeva la doppia cittadinanzae britannica, grazie alle origini greche di uno dei suoi nonni. La sua carriera calcistica lo aveva portato ad emergere nel campionato inglese con lo Sheffield United, prima di trasferirsi al Panathinaikos nel maggio scorso, quando aveva firmato un contratto triennale con la squadra ateniese.

