Linkiesta.it - Giorgetti annuncia tasse più alte per le case rifatte con il Superbonus

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oggi inizia l’esame del Piano strutturale di bilancio (Psb) da parte di Camera e Senato. E ieri il ministro dell’Economia Giancarloè intervenuto in audizione davanti alle commissioni Bilancio per presentare il documento settennale, affermando che l’Italia uscirà fuori dalla procedura di deficit nel 2027, ma che tuttavia la revisione dei conti pubblici dell’Istat «rende più difficile l’obiettivo di crescita del Pil dell’1 per cento nel 2024». Il ministro ha rivendicato «ambizione e realismo» in vista di una legge di bilancio «che non lascerà indietro nessuno», ma per la quale servono risorse subito, anche e soprattutto per rispettare le regole europee che lui stesso ha votato. Quindi tagli alla spesa – tranne per la sanità – e nuoveper chi «può permetterselo», ha detto. Rompendo poi un tabù del centro-destra, l’«aggiornamento delle rendite catastali».