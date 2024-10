Liberoquotidiano.it - Esplode la violenza di Gemma Galgani, schiaffone a Valerio: "Vattene", gelo a Uomini e Donne | Guarda

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Momenti di forte tensione nello studio ditrae il cavaliere. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi andata in onda oggi, mercoledì 9 ottobre, su Canale 5, la dama torinese ha parlato in termini positivi della sua frequentazione con, svelando anche che tra di loro c'è stato un bacio. Il bel momento, però, è stato interrotto dalla segnalazione di un'altra dama, Alessia, che ha ripresocol telefono mentre si trovava insieme a un'altra donna in un centro commerciale. Il video è stato anche mostrato durante la trasmissione. Quando laha chiesto spiegazioni all'uomo, lui ha chiarito che si trattava solo di un'amica, Maria Soledad. Per essere sicura della versione del cavaliere,ha chiesto di poter parlare al telefono con questa donna. Eha accettato.