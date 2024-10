Enrico Mentana e il bel ricordo dei genitori: «Nella vita potrai far tanto, bene o male, ma sempre quello sarai: figlio» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giornalista pubblica su Instagram una foto in bianco e nero dei genitori Franco e Lella e ricorda con dolcezza i giorni in cui se ne sono andati per sempre Vanityfair.it - Enrico Mentana e il bel ricordo dei genitori: «Nella vita potrai far tanto, bene o male, ma sempre quello sarai: figlio» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giornalista pubblica su Instagram una foto in bianco e nero deiFranco e Lella e ricorda con dolcezza i giorni in cui se ne sono andati per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“La società obbliga a diventare genitori sempre più tardi e poi fa sentire in colpa per questo” : l’esperta - "Sono un papà anziano e questo mi tortura" così Enzo Paolo Turchi ha raccontato i sentimenti che la genitorialità vissuta in là con l'età gli ha fatto vivere. Continua a leggere . Una sociologa ci ha spiegato il perché di questi stereotipi e sensi di colpa che assediano i genitori che lo diventano in età avanzata. (Fanpage.it)

Massimo Bagnato - video intervista Tale e Quale Show 2024 : «I miei genitori mi chiedevano sempre quando l’avrei fatto» - Nel 1998 ha partecipato come concorrente al programma Sarabanda. La nostra video intervista a Massimo Bagnato, in gara come concorrente di Tale e Quale Show 2024: ecco cosa ci ha raccontato alla vigilia, dai suoi tanti provini alla grande occasione, da Alberto Sordi al suo spettacolo Buio Vi presentiamo la nostra video intervista a Massimo Bagnato, in gara come concorrente di Tale e Quale ... (Spettacolo.eu)

"Zio entra sempre in cameretta mentre dormo - per violentarmi". Poi i genitori se ne accorgono - Attualmente. . Con questa accusa, un uomo di 35 anni di nazionalità romena è stato condannato in primo grado a cinque anni e mezzo di reclusione. Abusi sessuali sulla nipotina minorenne, 15enne all'epoca dei fatti. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Salerno, al termine del rito abbreviato. (Today.it)