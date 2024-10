Bergamonews.it - Emergenza casa, Bergamo al primo posto per sfratti per morosità: 602 nel solo 2023

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo le morti sul lavoro la Lombardia conquista un nuovo primato nazionale: quello per l’aumento degli. Perché i dati diffusi dal Ministero degli Interni ed elaborati dalla UIL Nazionale danno un quadro davvero desolante: glidiminuiscono nell’80% delle regioni Italiane e4 fanno registrare il segno positivo mettendo la Lombardia alcon un +13%. E quello che balza agli occhi è che la motivazione principale degliè lao altra causa diversa dalla necessità del locatore o dalla finita locazione. Aspetto che da la dimensione, ancora una volta, del problemae abitare e soprattutto dello scarso potere di acquisto degli stipendi dei cittadini (lombardi in questo caso) che vengono sfrattati molto spesso in maniera incolpevole perché non riescono a far fronte alle spese di affitto, pur avendo uno stipendio.