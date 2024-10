Conte replica a Meloni: “Ha detto che non alza le tasse? Ha una bella faccia tosta”. Ed elenca tagli e aumenti di Iva e accise (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La risposta di Giuseppe Conte al video della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non è tardata. Dopo una giornata dove ad essere stato preso di mira è stata una delle sue creature, il superbonus, il presidente pentastellato è andato all’attacco. “Meloni ha una bella faccia tosta perché dice che non ha aumentato le tasse. Cosa sono il raddoppio dell’Iva sui pannolini; i tagli alla sanità e alle pensioni; ma anche l’intervento sulle accise che porterà ad un aumento del carrello della spesa? In più, il patto di stabilità cosa prospetta? tagli per 13 miliardi. Chi lo ha sottoscritto? Giorgia Meloni con il suo governo”, ha detto Conte fuori Montecitorio. L'articolo Conte replica a Meloni: “Ha detto che non alza le tasse? Ha una bella faccia tosta”. Ed elenca tagli e aumenti di Iva e accise proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Conte replica a Meloni: “Ha detto che non alza le tasse? Ha una bella faccia tosta”. Ed elenca tagli e aumenti di Iva e accise Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La risposta di Giuseppeal video della presidente del Consiglio, Giorgia, non è tardata. Dopo una giornata dove ad essere stato preso di mira è stata una delle sue creature, il superbonus, il presidente pentastellato è andato all’attacco. “ha unaperché dice che non ha aumentato le. Cosa sono il raddoppio dell’Iva sui pannolini; ialla sanità e alle pensioni; ma anche l’intervento sulleche porterà ad un aumento del carrello della spesa? In più, il patto di stabilità cosa prospetta?per 13 miliardi. Chi lo ha sottoscritto? Giorgiacon il suo governo”, hafuori Montecitorio. L'articolo: “Hache nonle? Ha una”. Eddi Iva eproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Conte : Meloni ha faccia tosta - suoi tagli sono nuove tasse - Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa fuori Montecitorio. it. (askanews) – “Meloni ha una bella faccia tosta, dice che non ha aumentato le tasse, e cos’è il raddoppio dell’Iva sui pannolini? Cosa sono i tagli alla sanità e alle pensioni? E i tagli delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani? E ... (Ildenaro.it)

Manovra - Conte : “Meloni faccia tosta - da suo governo tagli e aumenti tasse” - Dice che non ha aumentato le tasse. Chi l’ha sottoscritto? Giorgia Meloni con questo governo”: così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, davanti a Montecitorio, in risposta al video pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in cui la premier ha detto che il suo esecutivo “non aumenterà le tasse e non chiederà nuovi sacrifici agli italiani”. (Lapresse.it)

Conte - sulle tasse Meloni ha una bella faccia tosta - "Meloni ha una bella faccia tosta, dice che non ha aumentato le tasse. Chi l'ha sottoscritto? Giorgia Meloni con questo governo". In più, il patto di stabilità cosa prospetta? Tagli per 13 miliardi. Ecco questi sono tagli, sono nuove tasse. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in un punto stampa alla Camera. (Quotidiano.net)