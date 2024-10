Consulta, Calenda s’offre e apre alla destra: “Basta Aventino, così non si va avanti. Marini non è un pericoloso fascista” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non rompiamo il fronte, non partecipiamo al voto”, aveva comunicato ieri Carlo Calenda ai suoi parlamentari indicando la linea condivisa con gli altri partiti di opposizione sul voto per l’elezione del giudice della Corte costituzionale. Una mossa che aveva costretto i partiti governo – che hanno cercato fino alla fine di eleggere martedì Francesco Saverio Marini – a evitare rischi: scheda bianca e voto rinviato. “Abbiamo fermato la forzatura“, aveva commentato la segretaria del Pd Elly Schlein mentre Giuseppe Conte parlava di “blitz” sventato. Compattezza delle opposizioni che però vacilla poche ore dopo. Calenda, infatti, ci ripensa e apre all’elezione alla Consulta del consigliere giuridico di Giorgia Meloni, costituzionalista e soprattutto consulente nella redazione della riforma sul premierato. Ilfattoquotidiano.it - Consulta, Calenda s’offre e apre alla destra: “Basta Aventino, così non si va avanti. Marini non è un pericoloso fascista” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Non rompiamo il fronte, non partecipiamo al voto”, aveva comunicato ieri Carloai suoi parlamentari indicando la linea condivisa con gli altri partiti di opposizione sul voto per l’elezione del giudice della Corte costituzionale. Una mossa che aveva costretto i partiti governo – che hanno cercato finofine di eleggere martedì Francesco Saverio– a evitare rischi: scheda bianca e voto rinviato. “Abbiamo fermato la forzatura“, aveva commentato la segretaria del Pd Elly Schlein mentre Giuseppe Conte parlava di “blitz” sventato. Compattezza delle opposizioni che però vacilla poche ore dopo., infatti, ci ripensa eall’elezionedel consigliere giuridico di Giorgia Meloni, costituzionalista e soprattutto consulente nella redazione della riforma sul premierato.

