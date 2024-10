Ilnapolista.it - Caprile: «A Napoli si mangia bene anche se Conte non sarà contento»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere delEliaè intervenuto oggi su CRC, radio partner della SSC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. Le parole di«Il fatto di aver subito pochi tiri significa che siamo compatti, ma non dipende solo dal portiere o dalla difesa, ma da tutta la squadra. Tutti noi ci muoviamoed il mister ci spinge ad essere compatti, forse è questo il segreto. Cosa dico ai difensori? «Da portiere seguo il movimento delle punte, vedo tutto il campo e posso dare una mano. Così come loro possono aiutarmi nella gestione della palla, io gli posso dare una mano con gli avversari». Buongiorno in allenamento? «Fa le stesse cose come in partita, è un fenomeno e tutti i giorni lo dimostra dentro e fuori dal campo: è un grande lavoratore e merita tutto ciò che sta ottenendo.