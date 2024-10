Iltempo.it - Capezzone polverizza il prof. pro-Palestina: "Indottrinamento con i soldi degli italiani"

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luciano Vasapollo,essore di economia alla Sapienza di Roma, ha definito Israele uno Stato terrorista durante un convegno sullaalla Sapienza. Le sue parole hanno scatenato la bufera e sono finite al centro della puntata del 9 ottobre di 4 di Sera, programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Ad affrontare la questione Vasapollo è Daniele, direttore editoriale di Libero: “Con il terrorismo non si scherza, noi non è che possiamo avere il principio di precauzione su tutto il resto e sul terrorismo no.