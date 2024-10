Camion sbanda sulla Statale, invade la corsia e scoppia il caos (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rocambolesco incidente, con ben cinque mezzi coinvolti, quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 ottobre, alle 16, sulla Statale 43 sul confine tra Denno e Campodenno.Secondo la ricostruzione fatta dai vigili del fuoco intervenuti (le squadre di Denno, Trento e Campodenno nella Trentotoday.it - Camion sbanda sulla Statale, invade la corsia e scoppia il caos Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rocambolesco incidente, con ben cinque mezzi coinvolti, quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 8 ottobre, alle 16,43 sul confine tra Denno e Campodenno.Secondo la ricostruzione fatta dai vigili del fuoco intervenuti (le squadre di Denno, Trento e Campodenno nella

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sulla statale 284 - scontro tra camion e auto : due vittime - Torrisi era alla guida di un camion che trasportava materiale. . . Un 41enne di Motta Camastra, Umberto Torrisi, ha perso la vita in un tragico incidente con due vittime avvenuto ieri sulla statale 284 "Sud occidentale Etnea", tra Paternò e Santa Maria di Licodia, precisamente al chilometro ... (Messinatoday.it)

Incidente sulla statale 115 - auto contro camion : un ferito - Incidente stradale con un ferito nella statale 115, all'altezza del bivio di Naro. Nell'impatto fra un camion e una Lancia Ypsilon, che viaggiavano in direzioni opposte, ha avuto la peggio il conducente dell'utilitaria che è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza. Dossier. Incidenti... (Agrigentonotizie.it)

Camion perde il rimorchio a San Martino di Trecate : bloccata la statale per Magenta - Traffico completamente in tilt tra Piemonte e Lombardia a causa di un camion che ha perso il rimorchio. L'incidente è avvenuto a San Martino di Trecate, sulla statale 11 verso Magenta: a causa di un guasto meccanico la motrice del tir si è sganciata dal rimorchio, che è rimasto bloccato in... (Novaratoday.it)

Camion di pomodori si ribalta sulla Statale 90 - Camion di pomodori si ribalta e perde l'intero carico sulla strada. E' successo la scorsa notte, lungo la Statale 90, dove l'incidente stradale - che fortunatamente non ha provocato vittime nè feriti - ha bloccato la strada all'altezza di Orsara di Puglia e causato disagi alla circolazione... (Foggiatoday.it)

Incidente lungo la statale Telesina : scontro tra auto e camion - Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra i conducenti e i passeggeri dei veicoli coinvolti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13 e ha provocato disagi alla circolazione. it. . Tempo di lettura: < 1 minutoOggi, lungo la Statale ... (Anteprima24.it)