Dilei.it - Beyoncé incanta in oro, superando le critiche, mentre omaggia la sorella

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)continua are e a fare parlare di sé, questa volta in un look dorato che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando ancora una volta la sua capacità di brillare anche di fronte alle. La cantante ha recentemente partecipato agli Glamour Women of the Year Awards, un evento di spicco a New York, dove hato la madre Tina Knowles, un punto di riferimento non solo per lei ma per l’intera comunità femminile. E se lelegate a certe voci non sembrano scemare,, con la sua eleganza innata, ha deciso di rispondere senza parole, lasciando che il suo stile parli per lei.e il look chetutti Per l’occasione,ha scelto un outfit che ha rispecchiato la sua regalità. Vestita con un top giallo chiaro abbinato a una gonna dorata firmata Sergio Hudson dalla collezione Primavera/Estate 2025, ha catturato l’attenzione di tutti.