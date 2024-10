Aveva solo 17 anni Edoardo morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter Sui social il ricordo straziante degli amici Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense a Roma

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La comunità diè in lutto per la tragica scomparsa diClementi, un ragazzo di soli 17, deceduto dopo uninavvenuto7 ottobre nelladell’. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato di fuggire adi uno– che poi si è scoperto essere rubato – ma ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. L’e la morte in ospedale Il violento impatto ha avuto luogo nel pomeriggio, e nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il suo trasporto in ospedale, pernon c’è stato nulla da fare. Il giovane è deceduto a causa delle ferite riportate nell’, lasciando sgomenti familiari,e conoscenti.