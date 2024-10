Arrestato all’aeroporto di Fiumicino l’uomo dalle 7 identità: era stato espulso dall’Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fiumicino – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione dell’Aeroporto Intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino hanno Arrestato, in flagranza di reato, un 41enne albanese gravato da numerosi precedenti, molti dei quali per reati contro il patrimonio. l’uomo, approfittando del suo nuovo passaporto, che di fatto gli aveva conferito “un’identità pulita”, pur essendo stato espulso dal territorio Italiano con un provvedimento del Prefetto di Milano, vi aveva fatto rientro prima dei 5 anni, contravvenendo quindi alle prescrizioni che la specifica legge impone. In particolare, grazie ad un mirato controllo effettuato sulla tratta aerea Barcellona-Roma, i Carabinieri hanno individuato e fermato l’uomo che grazie al proprio passaporto, regolarmente e correttamente rilasciato dalle Autorità Albanesi, stava liberamente circolando in territorio Schengen. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione dell’Aeroporto Intercontinentale Leonardo Da Vinci dihanno, in flagranza di reato, un 41enne albanese gravato da numerosi precedenti, molti dei quali per reati contro il patrimonio., approfittando del suo nuovo passaporto, che di fatto gli aveva conferito “un’pulita”, pur essendodal territorio Italiano con un provvedimento del Prefetto di Milano, vi aveva fatto rientro prima dei 5 anni, contravvenendo quindi alle prescrizioni che la specifica legge impone. In particolare, grazie ad un mirato controllo effettuato sulla tratta aerea Barcellona-Roma, i Carabinieri hanno individuato e fermatoche grazie al proprio passaporto, regolarmente e correttamente rilasciatoAutorità Albanesi, stava liberamente circolando in territorio Schengen.

