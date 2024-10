Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 ottobre: Rossella riceve una nuova proposta di lavoro (Di martedì 8 ottobre 2024) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre. Rossella riceve una nuova proposta di lavoro dal suo capo. Damiano (Luigi Miele) e la sua squadra sono ormai a un passo dall’incastrare Torrente (Loris De Luna) tramite il ristorante dove il boss risulta socio occulto. Intanto, Viola (Ilenia Lazzarin) deve ancora prendere una decisione sulla sua eventuale 2anews.it - Un Posto al Sole, anticipazioni al 18 ottobre: Rossella riceve una nuova proposta di lavoro Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Unaldal 14 al 18unadidal suo capo. Damiano (Luigi Miele) e la sua squadra sono ormai a un passo dall’incastrare Torrente (Loris De Luna) tramite il ristorante dove il boss risulta socio occulto. Intanto, Viola (Ilenia Lazzarin) deve ancora prendere una decisione sulla sua eventuale

Un Posto al Sole - anticipazioni dal 7 all’11 ottobre 2024 : Nunzio e Rossella si ritrovano - Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Il modo in cui Jimmy si relaziona con lui, potrebbe ferire Camillo che avverte la spiacevole sensazione di essere un po’ sfruttato dall’amico ritrovato. Mentre esorterà Mariella a voltare pagina, Salvatore avrà modo di confidarsi ... (Davidemaggio.it)

Un Posto al Sole - anticipazioni 8 ottobre : La scelta di suor Maura spiazza - Nunzio dà una svolta alla sua vita - Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Silvia è preoccupata per Rossella e si confida con Michele. Anticipazioni di Un Posto al Sole: Jimmy e Camillo: un'amicizia a rischio La conversazione tra Lara e suor Maura si rivelerà fondamentale, portando quest'ultima a maturare una decisione ... (Movieplayer.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2024 : Lara ha le spalle al muro? - o forse no. . Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio di Un Posto al Sole in onda l'8 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Suor Maura prenderà una decisione che potrebbe mettere Lara ko. Intanto Nunzio metterà le cose in chiaro con Rossella e Silvia sarà ... (Comingsoon.it)