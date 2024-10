Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2024 ore 10:30

(Di martedì 8 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di servizi per la mobilità temporanea chiusura della Portuense nel tratto tra via del Ponte Pisano e via della Magliana per alberi pericolanti la linea di bus 701 da Ponte Galeria a Delia via di Malagrotta via del Fosso della Magliana e quindi torna su via Portuense via Domenico Tardini invece nel quadrante nord ovest della città e al momento chiusa per una ballamento nel tratto tra via Santa Bernadette e la circonvallazione Cornelia sono deviate 9 linee di bus questo per quanto riguarda il trasporto pubblico giovedì sera dalle 20:45 Allora si giocherà Italia Belgio per la Nations League diverse ore prima dell’evento scatterà il pieno di abilità che prevede divieti di sosta ad ampio raggio nell’area del Foro Italico temporanea chiusura alla circolazione nelle fasi di afflusso e ...