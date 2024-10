Terremoto in casa Juve: “È imbarazzante” (Di martedì 8 ottobre 2024) Terremoto in casa Juve: il pareggio interno contro il Cagliari lascia ancora delle scorie. Soprattutto in quell’episodio contestato Quattro pareggi su 7 partite. Troppi per la Juventus. Che contro il Cagliari non è andata oltre l’uno a uno e che ha fatto allungare il Napoli in classifica. Motta, tecnico della Juventus (Lapresse) – Ilveggente.itCerto, le squadre sono ancora tutte lì, il campionato è lunghissimo: ma se non vinci partite come quella di domenica, contro una formazione nettamente inferiore e ti fai riprendere a pochi minuti dalla fine, i sogni di gloria, tutti quelli che possono esserci, si possono mettere da parte. I campionati si vincono battendo quelle squadre che lottano per la salvezza, sempre, senza perdere dei punti per strada. Ilveggente.it - Terremoto in casa Juve: “È imbarazzante” Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di martedì 8 ottobre 2024)in: il pareggio interno contro il Cagliari lascia ancora delle scorie. Soprattutto in quell’episodio contestato Quattro pareggi su 7 partite. Troppi per lantus. Che contro il Cagliari non è andata oltre l’uno a uno e che ha fatto allungare il Napoli in classifica. Motta, tecnico dellantus (Lapresse) – Ilveggente.itCerto, le squadre sono ancora tutte lì, il campionato è lunghissimo: ma se non vinci partite come quella di domenica, contro una formazione nettamente inferiore e ti fai riprendere a pochi minuti dalla fine, i sogni di gloria, tutti quelli che possono esserci, si possono mettere da parte. I campionati si vincono battendo quelle squadre che lottano per la salvezza, sempre, senza perdere dei punti per strada.

