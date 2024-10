Corrieretoscano.it - Ryanair, nuove tariffe per i bagagli a mano: ecco cosa cambia

(Di martedì 8 ottobre 2024)ha introdottomodifiche alledei, come riportato sul loro tariffario, suscitando malumore tra i passeggeri. La compagnia irlandese ha infatti deciso di aumentare i costi per chi sceglie di aggiungere un secondoo ae l’opzione di ‘imbarco prioritario’ successivamente alla prenotazione del volo.Attualmente, nel costo del bigliettoè incluso uno adi dimensioni massime 40x20x25 cm. Per chi desidera portare un secondoo a(dimensioni massime di 55x40x20 cm e peso fino a 10 kg), è previsto un costo aggiuntivo che varia da 6 a 36 euro, in base alla tratta e alla data di volo. Tuttavia, la vera novità riguarda le modifiche apportate dopo la prenotazione.