Regolamento Champions League femminile 2024/2025: come funziona la fase a gironi (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Regolamento della Champions League femminile 2024/2025: ecco come funziona la fase a gironi del torneo al quale partecipano, per l’Italia, anche Juventus e Roma. Si tratta dell’ultima stagione con l’attuale formula, poi dalla prossima annata verrà rivoluzionato il tutto su decisione dell’Uefa. Per quest’anno, però, il format resta lo stesso rispetto ai precedenti tre anni e prevede un’iniziale fase a gironi a 16 squadre, con quattro gruppi da quattro squadre che si affrontano in casa e in trasferta tra ottobre e dicembre, per un totale dunque di sei partite. Le fasce per il sorteggio sono state composte in base al coefficiente Uefa dei club e il sorteggio per definire la composizione dei gironi si è tenuto il 27 settembre scorso. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ildella: eccoladel torneo al quale partecipano, per l’Italia, anche Juventus e Roma. Si tratta dell’ultima stagione con l’attuale formula, poi dalla prossima annata verrà rivoluzionato il tutto su decisione dell’Uefa. Per quest’anno, però, il format resta lo stesso rispetto ai precedenti tre anni e prevede un’inizialea 16 squadre, con quattro gruppi da quattro squadre che si affrontano in casa e in trasferta tra ottobre e dicembre, per un totale dunque di sei partite. Le fasce per il sorteggio sono state composte in base al coefficiente Uefa dei club e il sorteggio per definire la composizione deisi è tenuto il 27 settembre scorso.

Milan - Champions League è finita? Regolamento e calendario aiutano Fonseca - Champions League, il Milan è a zero dopo due partite. Qualificazione già compromessa? Il calendario e il regolamento in aiuto di Fonseca. (Pianetamilan.it)

Szczesny può giocare in Champions col Barcellona? Cosa dice il regolamento - Il brutto infortunio di Marc ter-Stegen ha costretto il Barcellona ad andare sul mercato per prendere un nuovo portiere. Non potendo tesserare... (Calciomercato.com)

Ranking Uefa 2024/25 aggiornato : regolamento e come funziona. In palio due posti per la Champions League - Sportface. . Ci sono infatti due posti da assegnare tramite ranking in Champions League 2025/2026. RENDIMENTO RANKING UEFA 2024/25 (LIMITATO ALL’ANNO IN CORSO) REPUBBLICA CECA 6. 857 (7/7) SLOVACCHIA 4. In palio due posti per la Champions League appeared first on SportFace. 200 (4/5) The ... (Sportface.it)