Notizie.com - Meteo, allerta rossa in alcune Regioni del Nord. Emilia Romagna osservata speciale

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) Maltempo in Italia, scatta l’indel. Anche l’. La giornata di oggi, 8 ottobre, ci mette di fronte all’improvvisa esplosione dell’autunno che ha reso l’estate un lontano ricordo.con forti piogge (Notizie.com)L’scatta in Liguria, Regione tra le più colpite dal maltempo. Genova è ancora una volta sotto scacco, colpita in passato da disastrirologici che indicano di fare attenzione di fronte a giornate come questa. L’ha portato alla chiusura delle scuole a Genova. Nel capoluogo ligure sono state intense le precipitazioni lungo l’arco della notte con l’esondazione del rio Fegino in Val Polcevera attorno alle 4.40. Allagamenti e frane hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco anche in mattinata, a causa dell‘innalzamento del torrente Cerusa a rischio esondazione.