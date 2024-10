Marisol Castellanos dopo ‘Amici’ diventa Cenerentola a teatro

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Scoperta addove è arrivata in finale, la giovanissima, classe 2006, origini cubane, da anni in Italia, è pronta ad una nuova sfida. Questa volta si tratta di un vero e proprio palcoscenico, dove il 10 ottobre debutterà nel ruolo protagonista di ‘C’era una volta’ con la compagnia del Balletto di Roma nello spettacolo, riletto dall’originale versione di Prokofiev, da Fabrizio Monteverde in cartellone dal 10 al 13 ottobre alOlimpico di Roma. “la mia vittoria, nella sezione danza, admi sono arrivate proposte interessanti – raccontaall’Adnkronos- Una borsa di studio per l’Alvin Ailey di New York o la partecipazione all’ultima produzione del BdR. Sentivo il bisogno di una esperienza diversa, forse anche di tranquillità, in tv ci sono ritmi sostenuti, troppo ‘accellerati’. Volevo cambiare.