LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: partita la gara, pioggia sul percorso (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 Scatti nel gruppo all’uscita del primo mini circuito. 12.50 Anche Alan Jousseaume e Alec Segaert non hanno preso il via oggi. 12.47 160 chilometri al traguardo. 12.42 Per questa prima parte di gara non ci sono stati attacchi. 12.39 INIZIATA UFFICIALMENTE LA gara! 12.35 Prosegue il tratto di trasferimento. 12.31 Sono dunque 168.33 i chilometri da percorrere. 12.29 Ricordiamo che il percorso è stato cambiato, cancellati due giri del circuito. 12.27 Partenza ufficiale alle 12.35. 12.24 Continua a piovere sul percorso. 12.21 Corridori che stanno andando verso il chilometro 0. 12.18 Si susseguono le rinunce (visto anche le condizioni meteo): non saranno al via Michael Woods, Damiano Caruso ed Antonio Tiberi. 12.17 nonostante i dubbi della vigilia legati al maltempo, partirà l’edizione 103 della corsa che chiude il Trittico Lombardo. 12. Oasport.it - LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: partita la gara, pioggia sul percorso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.52 Scatti nel gruppo all’uscita del primo mini circuito. 12.50 Anche Alan Jousseaume e Alec Segaert non hanno preso il via oggi. 12.47 160 chilometri al traguardo. 12.42 Per questa prima parte dinon ci sono stati attacchi. 12.39 INIZIATA UFFICIALMENTE LA! 12.35 Prosegue il tratto di trasferimento. 12.31 Sono dunque 168.33 i chilometri da percorrere. 12.29 Ricordiamo che ilè stato cambiato, cancellati due giri del circuito. 12.27 Partenza ufficiale alle 12.35. 12.24 Continua a piovere sul. 12.21 Corridori che stanno andando verso il chilometro 0. 12.18 Si susseguono le rinunce (visto anche le condizioni meteo): non saranno al via Michael Woods, Damiano Caruso ed Antonio Tiberi. 12.17 nonostante i dubbi della vigilia legati al maltempo, partirà l’edizione 103 della corsa che chiude il Trittico Lombardo. 12.

