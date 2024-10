Superguidatv.it - “Le Ragazze” con Francesca Fialdini stasera su Rai 3: anticipazioni, ospiti e storie di martedì 8 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Le” torna in tv questa sera,, in prima serata su Rai 3 con nuoveracconta ognil’universo femminile nel corso dei decenni. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti, avrà come ospite questa sera Simona Marchini, nota al grande pubblico per i suoi straordinari personaggi comici e per la partecipazione a “Quelli della Notte” al fianco di Renzo Arbore. “Le” consu Rai 3:Questa sera,, in prima serata su Rai 3 la conduttricetorna in onda con “Le”, programma tv dove ad essere raccontate sono ledell’universo femminile nel corso dei decenni.