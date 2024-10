Istat, Chelli: “Più coppie senza figli e genitori single. La pensione? A 69 anni nel 2051” (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche negli scenari di natalità e mortalità più favorevoli il numero di nascite non potrà comunque compensare quello dei decessi. Aumentano le coppie senza figli, i genitori single, e tutto ciò ha un peso sul futuro della nostra nazione: come il pensionamento previsto quasi a 70 anni nel 2051. Questo è il quadro che il Sbircialanotizia.it - Istat, Chelli: “Più coppie senza figli e genitori single. La pensione? A 69 anni nel 2051” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche negli scenari di natalità e mortalità più favorevoli il numero di nascite non potrà comunque compensare quello dei decessi. Aumentano le, i, e tutto ciò ha un peso sul futuro della nostra nazione: come il pensionamento previsto quasi a 70nel. Questo è il quadro che il

Amore senza fine - i 7 comportamenti (sani) che permettono alle coppie di durare : i consigli della psicologa - La dottoressa Nicole LePera è una psicologa molto famosa su Instagram: basti pensare che il suo profilo conta più di 8 milioni di follower. L'esperta, ogni giorno, dà utili... (Leggo.it)

Giornata Mondiale del Cane - cos’è il “pet parenting” per le coppie senza figli - Non puoi o non vuoi avere un figlio? Adotta un cane. Nella Giornata mondiale del Cane che ricorre oggi 26 agosto, è bene ricordare quanto […]. Questo è uno dei trend in crescita tra le persone single o in coppia che scelgono un “figlio peloso” al posto di uno reale per “soddisfare” il bisogno di ... (Sbircialanotizia.it)

Luisa Ranieri : “Mai una crisi con Luca Zingaretti. Coppie senza sesso? Che tristezza” - Luisa Ranieri, protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino, si racconta in un’intervista esclusiva a “Vanity Fair”: il cinema, tra […] Continua a leggere Luisa Ranieri: “Mai una crisi con Luca Zingaretti. Coppie senza sesso? Che tristezza” su Perizona.it . (Perizona.it)