Bergamonews.it - ISchool Bergamo accoglie gli appassionati di scienza in un laboratorio tutto da sperimentare

(Di martedì 8 ottobre 2024). La luce è una presenza comune e costante nella nostra vita, eppure non ci soffermiamo mai a riflettere su cosa sia realmente e quale sia la sua natura. Da questa riflessione nasce il“La luce oltre il buio” ideato da, la scuola paritaria secondaria e terziaria di via Ghislandi, in occasione della XXII edizione di. Ilsarà aperto, da oggi fino all’11 ottobre, per le scuole dal lunedì al venerdì mattina (registrazioni aperte sul sito di), e per i privati dalle 14.30 alle 17.30 di venerdì 4 e venerdì 11 ottobre iscrivendosi sulla piattaforma del Festival. Ilprevede attività ludico-sperimentali e collaborative, gestite direttamente dagli studenti diHigh in particolare delle classi 4^ e 5^ del Liceo Scientifico indirizzo Scienze Applicate.