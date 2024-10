Harris parla di economia nell’intervista a “60 Minutes” (Di martedì 8 ottobre 2024) La vicepresidente Kamala Harris intensifica la sua presenza mediatica con una serie di interviste. In un’intervista a “60 Minutes”, Harris parla di economia e altro. Kamala Harris parla di economia La vicepresidente Kamala Harris è stata intervistata nel programma “60 Minutes” su diversi temi. Bill Whitaker della CBS News ha interrogato Harris su una serie Periodicodaily.com - Harris parla di economia nell’intervista a “60 Minutes” Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 8 ottobre 2024) La vicepresidente Kamalaintensifica la sua presenza mediatica con una serie di interviste. In un’intervista a “60”,die altro. KamaladiLa vicepresidente Kamalaè stata intervistata nel programma “60” su diversi temi. Bill Whitaker della CBS News ha interrogatosu una serie

Afghanistan : perché Trump e Harris non parlano del disastro Usa - La "Forever war", come viene chiamata la guerra d'Afghanistan dagli americani, è scomparsa dal dibattito per le presidenziali. The post Afghanistan: perché Trump e Harris non parlano del disastro Usa appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Trump stoppa Harris - 'sto parlando io' - "Suona familiare?", ha aggiunto, riferendosi alla stessa ormai famosa frase usata da Harris con Mike Pence nel dibattito tra candidati vicepresidenti. "Sto parlando io": Donald Trump ha stoppato cosi' il tentativo di Kamala Harris di interloquire mentre era il turno del tycoon. . "Forse ho preso ... (Quotidiano.net)

Dopo una convention straordinaria - per Kamala Harris è il momento di parlare di politica - Kamala Harris protettrice della classe media indebolita da anni di recessione e inflazione. Kamala comandante in capo capa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)