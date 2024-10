Gualtieri: “Col governo collaborazione eccellente”. La lezione del Campidoglio a Schlein arroccata sull’Aventino (Di martedì 8 ottobre 2024) Un conto sono le questioni istituzionali, altro conto sono le questioni politiche. E sulle prime collaborare non solo è doveroso in teoria, ma è possibile nella pratica, con successo. Nel giorno in cui il centrosinistra nazionale, guidato dal Pd, scatena l’ennesimo muro contro muro politico sul tema – istituzionalissimo – dell’elezione del giudice mancante della Corte Costituzionale, è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a certificare che il governo di centrodestra c’è, fa la sua parte, lo fa senza steccati e con la capacità di instaurare “una collaborazione eccellente” anche con un sindaco di sinistra. “C’è una perfetta e leale collaborazione, ringrazio la presidente del Consiglio e il sottosegretario Mantovano per la collaborazione sul Giubileo, poi ci sono idee diverse politiche, ad esempio sulla legge di bilancio”, ha detto Gualtieri. Secoloditalia.it - Gualtieri: “Col governo collaborazione eccellente”. La lezione del Campidoglio a Schlein arroccata sull’Aventino Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un conto sono le questioni istituzionali, altro conto sono le questioni politiche. E sulle prime collaborare non solo è doveroso in teoria, ma è possibile nella pratica, con successo. Nel giorno in cui il centrosinistra nazionale, guidato dal Pd, scatena l’ennesimo muro contro muro politico sul tema – istituzionalissimo – dell’edel giudice mancante della Corte Costituzionale, è il sindaco di Roma, Roberto, a certificare che ildi centrodestra c’è, fa la sua parte, lo fa senza steccati e con la capacità di instaurare “una” anche con un sindaco di sinistra. “C’è una perfetta e leale, ringrazio la presidente del Consiglio e il sottosegretario Mantovano per lasul Giubileo, poi ci sono idee diverse politiche, ad esempio sulla legge di bilancio”, ha detto

“Mi si è fermato il cuore - sono letteralmente morto. Però non ho visto la luce bianca. Non c’era nulla dall’altra parte” : il racconto di Al Pacino - In pochi istanti mi si è fermato il cuore. In una lunga intervista rilasciata al New York Times, Al Pacino ha affermato di aver visto la morte in faccia durante l’epidemia del secolo. . Non c’era nulla dall’altra parte”. L’attore ha infatti ricordato che non riusciva oggettivamente a credere che ... (Ilfattoquotidiano.it)

Uomini e Donne - il racconto choc di un’ex tronista : “Sono stata aggredita da un ragazzo mentre facevo jogging” - Stiamo parlando di Veronica Rimondi, ex protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi, la quale – ancora visibilmente provata – ha voluto condividere con le persone che la seguono questa drammatica esperienza per lanciare un messaggio a tutte le ragazze. Contate che in quella zona ... (Isaechia.it)

Capitale degli yacht : "Giovani e tecnologici. Vi racconto chi sono i nuovi armatori" - Più la barca è grande più generalmente è seguita da un’azienda, questo perché la barca è effettivamente un’azienda con persone a bordo che la seguono con persone a terra che la seguo no con costi di riparazione annuale importanti e spesso sempre di più si parla di flotte quindi di società di ... (Quotidiano.net)