“Grande Fratello”, la replica di Beatrice a Iago Garcia è da applausi (Di martedì 8 ottobre 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, lunedì 7 ottobre 2024, del Grande Fratello, c’è stato un confronto tra Iago Garcia e Beatrice Luzzi. È successo quando Alfonso Signorini ha interpellato l’opinionista perché dicesse la sua sullo scontro tra Iago e Lorenzo Spolverato. Beatrice, come sempre è stata molto diretta, e il concorrente ha risposto per le rime. La replica finale dell’opinionista ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo Turchi e la confessione inaspettata su Carmen Russo Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, cosa hanno detto l’una dell’altra dietro le quinte di “Ballando con le Stelle” “Grande Fratello”, le parole di Iago su Lorenzo Giovedì scorso, c’è stato un accesissimo scontro tra l’attore spagnolo e Lorenzo Spolverato. Tvzap.it - “Grande Fratello”, la replica di Beatrice a Iago Garcia è da applausi Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, lunedì 7 ottobre 2024, del, c’è stato un confronto traLuzzi. È successo quando Alfonso Signorini ha interpellato l’opinionista perché dicesse la sua sullo scontro trae Lorenzo Spolverato., come sempre è stata molto diretta, e il concorrente ha risposto per le rime. Lafinale dell’opinionista ha lasciato tutti a bocca aperta. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, Enzo Paolo Turchi e la confessione inaspettata su Carmen Russo Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, cosa hanno detto l’una dell’altra dietro le quinte di “Ballando con le Stelle” “”, le parole disu Lorenzo Giovedì scorso, c’è stato un accesissimo scontro tra l’attore spagnolo e Lorenzo Spolverato.

