Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 ottobre, settima puntata

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si è da poco conclusa ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 7con le ultime. Il racconto della diretta della 7adeldi lunedì 7Ladeldi lunedì 7è iniziata con il triangolo amoroso tra Shaila Gatta, Lorenzo e Javier. Dopone, Shaila è arrivata alla conclusione: la ex velina di Striscia La Notizia interrompe la conoscenza con Javier. Ma non finisce qui, visto che confida alle amiche di essere attratta da Lorenzo, ma di non volerlo nella sua vita.