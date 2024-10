Giorgio Gori: “Sì all’anticipo dell’assessment sull’industria dell’auto” (Di martedì 8 ottobre 2024) Strasburgo. “Sì all’anticipo dell’assessment sull’industria dell’auto. La Commissione Europea vari un piano d’azione sull’automotive con urgenza”: lo ha detto poco fa nell’emiciclo di Strasburgo Giorgio Gori, europarlamentare e vice-presidente della Commissione Industria del Parlamento Europeo. “Le difficoltà dell’automotive europeo – ha spiegato Gori durante il suo intervento – sono sotto i nostri occhi e noi abbiamo il dovere di occuparsene, visto che da questo settore dipendono quasi 14 milioni di posti di lavoro e il 7% del PIL europeo. Sbaglia chi propone di rallentare la transizione green di questo settore: non è quello che ci chiedono le imprese, che sull’elettrico hanno investito oltre 250 miliardi di euro. Cina e Stati Uniti vanno in quella direzione e ci vanno molto rapidamente, accompagnando l’innovazione con ingenti risorse pubbliche. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Strasburgo. “Sì. La Commissione Europea vari un piano d’azione sull’automotive con urgenza”: lo ha detto poco fa nell’emiciclo di Strasburgo, europarlamentare e vice-presidente della Commissione Industria del Parlamento Europeo. “Le difficoltàmotive europeo – ha spiegatodurante il suo intervento – sono sotto i nostri occhi e noi abbiamo il dovere di occuparsene, visto che da questo settore dipendono quasi 14 milioni di posti di lavoro e il 7% del PIL europeo. Sbaglia chi propone di rallentare la transizione green di questo settore: non è quello che ci chiedono le imprese, che sull’elettrico hanno investito oltre 250 miliardi di euro. Cina e Stati Uniti vanno in quella direzione e ci vanno molto rapidamente, accompagnando l’innovazione con ingenti risorse pubbliche.

