Francesca Giubelli i volti delle donne italiane che hanno dato origine alla prima influencer AI

8 ottobre 2024- Nel contesto in continua trasformazione del panorama digitale contemporaneo, Francesca Giubelli rappresenta una manifestazione paradigmatica di come l'innovazione tecnologica stia ridefinendo il concetto stesso di influencer. Concepita dall'intuizione visionaria di Emiliano Belmonte, Valeria Fossatelli e Francesco Giuliani, Francesca si colloca tra le prime influencer italiane interamente generate dall'intelligenza artificiale. Progettata per incarnare un'idea estetica "ideale", Francesca trae ispirazione da icone italiane quali Sofia Loren, Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta ed Elisabetta Canalis, figure rappresentative di un'eleganza senza tempo, di un fascino universale e di uno stile intramontabile.

