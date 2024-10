Fisco: Zingaretti, anche molti miliardari vogliono patrimoniale, Ue ne discuta (Di martedì 8 ottobre 2024) Lussemburgo, 8 ott. (LaPresse) – “Elly Schlein ha rilanciato anche una proposta fatta dal presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva al G20. È corretto porre il tema dell’equità e progressività fiscale a livello globale ed è corretto che l’Europa ne discuta seriamente”. Lapresse.it - Fisco: Zingaretti, anche molti miliardari vogliono patrimoniale, Ue ne discuta Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lussemburgo, 8 ott. (LaPresse) – “Elly Schlein ha rilanciatouna proposta fatta dal presidente brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva al G20. È corretto porre il tema dell’equità e progressività fiscale a livello globale ed è corretto che l’Europa neseriamente”.

