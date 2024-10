Quotidiano.net - Consulta, elezione sul filo dei voti. Il centrodestra fa i conti: ipotesi scheda bianca. L’opposizione: “Non partecipiamo”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Tensione alle stelle a Montecitorio in vista della riunione alle 12.30 del Parlamento in seduta comune per l'del giudice della Corte costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra. Per la, ilconferma la volontà di puntare su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ma naturalmente in queste ore i partiti della maggioranza stannonuando le verifiche per capire se i numeri siano sufficienti per arrivare alla fumata. Per raggiungere il quorum servono 363, pari ai tre quinti dell'Assemblea. Schlein: “Opposizioni coordinate” Intanto le opposizioni compatte annunciano che non parteciperanno al voto. “Davanti a una forzatura su una cosa fondamentale per le garanzie democratiche, noi non parteciperemo al voto – le parole della segretaria Pd, Elly Schlein –.