Bce Elderson conferma orientamento a possibile nuovo taglio tassi

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – Al consiglio direttivo della Bce della prossima settimana “se continueranno ad esserete le nostre previsioni sul fatto che l’inflazione convergerà verso il nostro obiettivo del 2% nella seconda metà del 2025, continueremo a ridurre gradualmente la nostra linea restrittiva”. Lo ha affermato Frank, componente del comitato esecutivo della Bce in una intervista al quotidiano sloveno Delo. Il direttorio Bce si svolgerà mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre in trasferta in Slovenia. “Andremo in Slovenia con una mente aperta. Prima delle discussioni esamineremo tutti i dati e le analisi. Una serie di indicatori recenti – ha osservato – suggerisce che i rischi a ribasso per la crescita economica si stanno già materializzando, quindi dovremmo valutare attentamente se questo abbia implicazioni per le prospettive di inflazione”.