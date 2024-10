Sport.quotidiano.net - Basket serie B. OraSì, ko salutare. E domenica c’è Livorno

(Di martedì 8 ottobre 2024) Nella pallacanestro ci sono sconfitte ‘salutari’ e a Piombino l’è incappata in una di queste. La squadra ha commesso molti passi indietro rispetto alle ultime prestazioni, con tanti giocatori che sembravano la controfigura di quelli visti tre giorni prima contro Cassino. Per un gruppo giovane, dunque, ritornare con i piedi per terra può servire per crescere. E pensare che nonostante Gay che spara a salve come Tyryshnyk, Ferrari che non porta il solito contributo fisico e tecnico e Casoni che cattura solo 4 rimbalzi, la vittoria sarebbe anche potuta arrivare. Riguardo al 2/27 da tre punti c’è poco da dire: la statistica è troppo brutta per essere vera e quindi difficilmente ripetibile.