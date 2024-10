Avrei dovuto far parte della squadra inglese di Euro 2024 – Grealish

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 8 ottobre 2024)-10-08 20:23:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Jackcrede che avrebbefardie dice che “non può parlare abbastanza bene” dell’allenatore ad interim Lee Carsley., 29 anni, ha ammesso di essere “devastato” per aver perso ladi Gareth Southgate per il torneo, di cui i Tre Leoni hanno raggiunto la finale prima di perdere 2-1 contro la Spagna. Da allora Southgate si è dimesso ed è stato sostituito dal capo ad interim Carsley, che da allora ha titolare l’attaccante del Manchester City in entrambe le partite. “Sarò onesto con te: non ero davvero d’accordo”, ha dettoa BBC Radio 5 Live sulla decisione di Southgate.