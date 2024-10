Autovelox, 107 multe annullate nel Salento e il Comune paga 29mila euro (Di martedì 8 ottobre 2024) multe annullate e sentenze contro il Comune per gli Autovelox. Sono 107 le sanzioni stralciate e 29mila euro di spese. Il giudice di pace ha accolto numerosi ricorsi dei cittadini contro le multe Quotidianodipuglia.it - Autovelox, 107 multe annullate nel Salento e il Comune paga 29mila euro Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 8 ottobre 2024)e sentenze contro ilper gli. Sono 107 le sanzioni stralciate edi spese. Il giudice di pace ha accolto numerosi ricorsi dei cittadini contro le

