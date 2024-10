Atletica, sfilza di azzurri in zona podio del ranking mondiale: Fabbri, Tamberi, Simonelli, Furlani sugli scudi. E Jacobs… (Di martedì 8 ottobre 2024) La stagione di Atletica leggera si è ufficialmente conclusa, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e gli azzurri si distinguono nel ranking internazionale stilato da World Athletics. Soffermiamoci in questo caso sulla situazione maschile. Leonardo Fabbri occupa la terza piazza nella classifica di getto del peso con 1.465 punti, dopo aver vinto la Diamond League e aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor, senza ovviamente dimenticarsi del roboante record italiano di 22.98 metri. Il toscano si trova alle spalle degli statunitensi Ryan Crouser (1.520) e Joe Kovacs (1.470), davanti all’altro americano Payton Otterdahl (1.419). Oasport.it - Atletica, sfilza di azzurri in zona podio del ranking mondiale: Fabbri, Tamberi, Simonelli, Furlani sugli scudi. E Jacobs… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La stagione dileggera si è ufficialmente conclusa, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e glisi distinguono nelinternazionale stilato da World Athletics. Soffermiamoci in questo caso sulla situazione maschile. Leonardooccupa la terza piazza nella classifica di getto del peso con 1.465 punti, dopo aver vinto la Diamond League e aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor, senza ovviamente dimenticarsi del roboante record italiano di 22.98 metri. Il toscano si trova alle spalle degli statunitensi Ryan Crouser (1.520) e Joe Kovacs (1.470), davanti all’altro americano Payton Otterdahl (1.419).

Campionati di Atletica. Molti azzurri in gara a Camerino nel fine settimana - Ci saranno nell’alto Stefano Sottile, quarto ai Giochi, in prestito all’Atletica Virtus Lucca/Fiamme Azzurre, nel triplo ci sarà Dariya Derkach (foto, Acsi Italia Atletica/Aeronautica), nei 200 la promettente allieva Elisa Valensin (Bergamo 1959 Oriocenter), nei 5000 la primatista della maratona ... (Sport.quotidiano.net)

LIVE Atletica - Meeting Bellinzona 2024 in DIRETTA : pochi minuti al via - tanti azzurri al via - La copertina di giornata va al un nuovo confronto tra i due campioni di Tokyo 2021: Tamberi e Mutaz Barshim. Buon divertimento! . Al via di questo meeting ci saranno in totale 10 italiani La serata inizierà alle 20. Saliranno in pedana anche Zane Weir e Nick Ponzio. L’italiano affronterà il ... (Oasport.it)

LIVE Atletica - Meeting Brescia 2024 in DIRETTA : Sara Fantini prova a vincere nel martello femminile - non bene gli azzurri nell’asta maschile - Andrea Demontis e Simone Bertelli hanno entrambi sbagliato a 4,82. 14. 05 E si parte quindi con i primi concorsi in programma: asta maschile e il lancio del martello al femminile. 10 Primo lancio per la belga Vanessa Sterckendries: il martello vola a 63,47 metri 14. 17 Al momento non decolla la ... (Oasport.it)