Anticipazioni Uomini e Donne: Martina Contro Ciro, Sei Qui Per Fare Show! (Di martedì 8 ottobre 2024) Anticipazioni Uomini e Donne: Martina attacca Ciro accusandolo di essere nel programma solo per Fare Show e per le telecamere. Intanto Margherita e Mario tornano a frequentarsi! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dell'attenzione c'è stato il Trono Classico, con Martina che ha attaccato Ciro accusandolo di essere lì solo per le telecamere e per lo Show. Spazio poi anche a Mario Cusitore, tornato protagonista. Anticipazioni Uomini e Donne: gravi accuse di Martina Contro Ciro! La nuova registrazione si è aperta con il Trono Classico. Al centro c'è stata prima la corteggiatrice Amal. Quest'ultima ha raggiunto il tronista Michele per avere un confronto con lui, dopo la reazione che lui aveva avuto nel corso della registrazione.

